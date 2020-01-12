Экономист объяснил, почему банки перестали выдавать кредиты в магазинах

Кредитов, которые выдают в магазинах, становится все меньше, поскольку крупные банки уходят от такой системы, сообщил независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

В комментарии телеканалу «360» он объяснил, что в 2019 году были приняты определенные меры, которые ограничивают как раз потребительское кредитование, прежде всего, со стороны самих банков.

«Теперь на каждые вот такие выданные кредиты им нужно будет создавать больше резервов», – рассказал эксперт. Так, по его словам, на выданные 100 рублей кредитная организация должна отложить еще 100 или 200 рублей в качестве резерва.

«Тем самым, это очень сильно занижает прибыль банков, это очень портит их отчетность и выдавать такие кредиты стоит только тем заемщикам, которые действительно могут себе их позволить», – объяснил Шабанов.

В сентябре сообщалось, что кредитная нагрузка жителей России в 75% регионах страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов.

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