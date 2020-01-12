Москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в столице температура будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. В ночные часы ожидаются небольшие осадки и похолодание до минус 1 градуса. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 5–10 м/ с, местами порывы до 17 м/с.

В Подмосковье в воскресенье столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. Температура ночью опустится до 3 градусов мороза, передает ТАСС.