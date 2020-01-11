Москвичей ожидают облачная погода, небольшой снег, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит минус 2 – ноль градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 6 градусов. В связи с гололедицей, туманом и снегом 11 января объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 5 – нуля градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 9 градусов.