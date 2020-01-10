Неизвестные расстреляли в Кубинке мужчину и скрылись

В подмосковной Кубинке неизвестные открыли стрельбу по мужчине, он доставлен в больницу, сообщили в ГУ МВД по региону.

Нападение произошло вечером. Стрелявшие скрылись с места происшествия. Правоохранители устанавливают их личности. Ведется розыск подозреваемых, передает ТАСС.