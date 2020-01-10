Центр Дианы Гурцкая организует концерт классической музыки в Музее современной истории России

В здании Музея современной истории России пройдет концерт классической музыки, организованный «Центром социокультурной реабилитации Диана Гурцкая».

Мероприятие пройдет 14 января 2020 года в Государственном центральном музее современной истории России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Концерт классической музыки планируется провести для детей и юношества. В нем примут участие молодые дарования, среди которых – дети с ограниченными возможностями здоровья. Концерт откроет годовой проект «История. Культура. Творчество», реализуемый «Центром социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая».

Уникальность проекта – в сочетании образовательного и культурного компонентов, благодаря которым дети и молодые люди (в том числе имеющие инвалидность) смогут не только развить свои творческие способности, но и приобщиться к музейной деятельности, изучению современной истории.

Для участников концерта подготовлена адаптированная экскурсионная программа по выставке «Цирк зажигает огни!», посвященной 100-летию отечественного цирка. Во время экскурсии дети и молодые люди с инвалидностью погрузятся в атмосферу цирка, прикоснуться к экспонатам, поучаствовать в мастер-классе «Сказочный мир цирка» и проявить свои творческие способности в живописи, лепке и технике декупаж.

Кульминацией дня станет концерт классической музыки в исполнении юных дарований. В концертной программе примут участие финалисты фестиваля «Инклюзивная Москва» – воспитанники Центра, а также его художественный руководитель – заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

В мероприятии примет участие заслуженный артист России Александр Олешко, по чьей инициативе создана выставка «Цирк зажигает огни!».

Организаторами мероприятия выступили Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» и Государственный центральный музей современной истории России.