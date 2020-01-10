Путин и ас-Сиси обсудили урегулирование кризиса в Ливии

Президент России Владимир Путин побеседовал с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси об урегулировании кризиса в Ливии по телефону.

Лидеры стран обсудили разрешение конфликта в Ливии с учетом принятого в в январе 2020 года в Стамбуле совместного заявления президентов России и Турции, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Выражено мнение о необходимости наращивания международных усилий в целях разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта», – отметили в пресс-службе.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам переговоров 8 января поручили главам МИД и Минобороны продолжить контакты по ливийскому урегулированию. Кроме того, Путин рассказал о том, как Россия видит урегулирование в Ливии.

13 января главы МИД и Минобороны Турции посетят Москву.