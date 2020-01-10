Украинские пограничники задержали жителя Севастополя

Украинские пограничники задержали на российско-украинской границе жителя Севастополя, сообщил севастопольский омбудсмен Павел Буцай.

«Вчера было обращение, запросы [уполномоченному по правам человека в России Татьяне] Москальковой и в МИД России сделаны. [Житель Севастополя] поехал на Украину, а в соцсетях у него были опубликованы фотографиями с медалями, фотографии на тему Крымской весны», – пояснил Буцай, передает ТАСС.

По его сведениям, молодой человек на данный момент находится под арестом на Украине.

С какой именно целью россиянин собирался пересечь границу, не уточняется.

В 2018 году украинские пограничники в Харьковской области задержали гражданина России за незаконное пересечение границы.