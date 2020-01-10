Шойгу заявил о выполнении задач военных учений у берегов Крыма

В рамках военно-морских учений у берегов Крыма, за которыми наблюдал президент Владимир Путин, выполнены все поставленные задачи, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Еще одним заметным событием стали вчерашние учения Черноморского и Северного флотов в Черном море. За их проведением с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал верховный главнокомандующий. ... Поставленные задачи выполнены в полном объеме», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

Министр отметил, что в учениях было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка. Также в ходе учений выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».

Он также отметил, что Путин провел в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции «Российский Военно-морской флот в XXI веке». По словам главы военного ведомства, президент отметил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы и руководство страны и впредь будет делать все для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав.

Напомним, в четверг в присутствии Путина участники учений Северного и Черноморского флотов у берегов Крыма опробовали новые формы и способы применения боевой техники и дальней авиации.