Украинская чиновница избила бригаду скорой помощи

На Украине чиновница в состоянии алкогольного опьянения и ее сын избили фельдшеров скорой помощи, пишут СМИ.

Инцидент произошел в Никополе Днепропетровской области, о нападении завил директор Днепропетровского облцентра экстренной медицины Радий Шевченко, передает РЕН-ТВ.

Происшествие, по этим данным, случилось в новогоднюю ночь. Фельдшера из Никополя госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибом коленного сустава, после того, как он приехал на вызов к женщине, находящейся в состоянии алкогольного опьянения.

Она жаловалась на боль в животе и требовала дать ей панкреатин, женщина отказалась от осмотра и приобретения таблеток в аптеке.

После этого она вместе с сыном приехала на станцию скорой помощи и устроила драку с бригадой и врачом. У женщины диагностировали алкогольную интоксикацию.

В июне 2019 года неизвестные избили бывшего мэра украинского города Конотоп Артема Семенихина.