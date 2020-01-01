Российский лыжник победил на гонке «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем в 15-километровой гонке классическим стилем в Италии в рамках «Тур де Ски», объединяющего три этапа Кубка мира.

Большунову удалось пройти участок за 38 минут 14,9 секунды, передает РИА «Новости». На втором месте оказался другой россиянин Сергей Устугов (+13,7 секунды). Третьим финишировал финский атлет Ийво Нисканен (+24,8)

Российский лыжник Артем Мальцев занял четвертое место (+29,2), Иван Якимушкин – девятое (+55,9), Андрей Мельниченко – 17-е (+1.16,8), Денис Спицов – 18-е (+2.13,3), Андрей Ларьков – 20-е (+2.19,9), Глеб Ретивых – 57-е (+5.03,2).

Следующая гонка «Тур де Ски» пройдет 3 января.

31 декабря Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке «Тур де Ски» в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 15 километров.