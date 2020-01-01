ВАДА уточнило список запрещенных препаратов

Обновленный список запрещенных веществ ВАДА начал действовать 1 января 2020 года, как сообщила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, произошли изменения в получении терапевтического использования запрещенных препаратов при наличии медицинских показаний.

ВАДА удалило из списка запрещенных аргон, агентство решило исключить его из списка после повторного изучения газа на предмет возможности улучшения спортивных результатов, передает ТАСС.

В список включили октодрин (1,5-диметилгексиламин), его недавно нашли в некоторых биодобавках. Также запретили левометадон, относящийся к наркосодержащим оптическим изомерам.

ВАДА уточнило, что также запрещены все природные и синтетические каннабиноиды, в том числе препараты из каннабиса или любого синтетического каннабиоида.

В программе мониторинга ВАДА оставило бетимил и фенилэфрин. Кроме того, эксперты агентства начали изучать экдистерон, который применяют российские спортсмены. Отмечается, что с 2021 года препарат могут внести в список запрещенных.

ВАДА также решило несколько вопросов по выдаче запрещенных препаратов на терапевтическое использование.

«Было добавлено положение о возможности подачи ретроактивных запросов на терапевтическое использование. Теперь спортсмен может подать ретроактивный запрос на терапевтическое использование, если он использовал во внесоревновательный период по терапевтическим причинам субстанцию, которая запрещена только в соревновательный период. Это было сделано для того, чтобы избавить антидопинговые организации от необходимости рассматривать запросы на терапевтическое использование, которые по своей сути не нужны», – пояснила Пахноцкая.

Также ВАДА добавила пояснение, согласно которому разрешается использование запрещенной субстанции или запрещенного метода в случае необходимости для лечения диагностированного заболевания, подтвержденного соответствующими клиническими доказательствами.

«Добавлено пояснение к п 4.1.в в один из критериев получения разрешения – отсутствие разумной терапевтической альтернативы. Это тот пункт, по которому чаще всего отказывают в получении терапевтического использования. Врач должен объяснить, почему выбранное лечение было наиболее подходящим, например, на основе опыта, изучения побочных эффектов или других медицинских обоснований, включая, где это применимо, географически конкретную медицинскую практику. Оценка разумных терапевтических альтернатив может также включать оценку того, может ли спортсмен получить альтернативное лечение, основываясь на своем географическом местоположении или в имеющемся финансовом положении», – сказала представитель РУСАДА.

Она отметила, что внесено пояснение по поводу возможных колебаний в дозировках лекарств,

«Наиболее актуально для инсулина, так как его дозировка зависит от многих факторов и, в первую очередь, от питания. Потенциальные колебания следует учитывать в терапевтических исключениях. Однако в случае изменения, которое не учитывается в терапевтическом использовании, спортсмен должен связаться с соответствующей антидопинговой организацией, чтобы определить, требуется ли новое терапевтическое исключение», – уточнила Пахноцкая.

Напомним, полный список запрещенных в 2020 году препаратов ВАДА опубликовало в октябре.

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