Малкина оштрафовали за драку на льду в матче НХЛ

Российский хоккеист и нападающий команды НХЛ «Питтсбург» Евгений Малкин получил штраф в 5 тыс. долларов.

Малкина оштрафовали за удар клюшкой форварда «Оттавы» Жана-Габриэля Пажо, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Это произошло 31 декабря на матче «Питтсбурга» и «Оттавы», в которой победила первая команда со счетом 5:2. В поединке Малкин забил две шайбы и отдал результативную передачу.

В конце матча на льду началась драка, в ней участвовали Малкин, Пажо и нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук. Арбитры попытались остановить потасовку, Малкин нанес удар клюшкой Пажо в шею. Пажо также оштрафовали на 2,5 тыс. долларов.

В 2019 году в матче 1/8 финала Кубка Стэнли капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в драке нокаутировал нападающего «Каролины» Андрея Свечникова.