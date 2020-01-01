В Удмуртии мужчина зарезал попросившего закурить человека

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1 января, среда  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
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Север принес России один из главных успехов 2019 года

Российский ледокольный флот – одно из важнейших конкурентных преимуществ нашей страныФото: Семен Майстерман/ТАСС
Прошедший год продемонстрировал взрывной рост на одной из важнейших транспортных артерий России – Северном морском пути. За счет чего это произошло, почему российский маршрут выигрывает у ряда других конкурентов и почему освоение северного транспортного коридора сулит России колоссальные выгоды? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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За нападение на посольство США в Ираке ответит Иран

Американским дипломатам пришлось спасаться бегством из «охраняемой зоны» центра БагдадаФото: Khalid al-Mousily/Reuters
В последний день 2019 года толпа безоружных демонстрантов ворвалась в посольство США в Багдаде и подожгла его. Американский посол бежал в неизвестном направлении. Это напомнило, как ровно 40 лет назад толпа захватила посольство США в соседнем Иране. Впрочем, и сейчас Вашингтон именно в Тегеране ищет ответственных за нападение на свою дипмиссию. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Выживший Ваня Фокин – это все мы

Сергей Мардан, публицист
Ваня Фокин, который не погиб под обломками разрушенного страшным взрывом дома и чудесным образом спасен, – это все мы, это отражение нашей судьбы. Подробности...
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Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...
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Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
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    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
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      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
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              В Удмуртии мужчина зарезал попросившего закурить человека

              1 января 2020, 14:07

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В удмуртском городе Сарапул мужчина напал на двух человек, попросивших у него прикурить, один из пострадавших скончался, сообщает СУ СК по региону.

              Происшествие случилось 1 января около часа ночи, говорится в сообщении на сайте ведомства.

              Все участники конфликта ранее были судимы, и все находились в состоянии алкогольного опьянения.

              Мужчины попросили у подозреваемого закурить, в ответ тот достал нож и ударил им потерпевших.

              «В результате полученных ранений один из мужчин скончался на месте, второму, получившему ножевые ранения в шею и руку, оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив. В настоящее время опасности для его жизни нет», – добавили в СК.

              В начале декабря в Подмосковье застрелили выглянувшую из окна на шум женщину.


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