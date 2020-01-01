Немецкие СМИ огорчились желанию жителей Германии строить диалог с Россией

Журналист немецкого издания Die Welt Жак Шустер заявил, что желание немцев выстраивать отношения с Россией, а не с США, являются «опасной иллюзией».

Шустер отметил: многие жители Германии полагают, что Россия сможет заменить США в качестве партнера, 66% граждан ФРГ выступают за интенсивный диалог с Москвой, пишет «ИноТВ».

Он добавил, что опрошенных не смутила «автократическая манера поведения» президента Владимира Путина и тот факт, что «Москва первой после окончания Второй мировой войны изменила границы» в Европе «насильственным путем».

По мнению журналиста, Путин якобы «подгоняет историю под свои нужды», утверждая, что советский режим был лучше, чем Третий рейх. Шустер уверен, что в долговременной перспективе российский лидер планирует «вернуть стране былое величие».

Немецкий жерналист считает, что с «такой Россией» нельзя заключать союзы. Автор материала удивился тому, что, несмотря на 70 лет влияния Запада, немцы еще проявляют нерешительность, когда необходимо поддержать своих давних партнеров.

Представление о Европе как о «срединной империи» между Востоком и Западом невозможно искоренить, хотя оно «привело к несчастью и страданиям», отметил журналист. По его словам, с помощью такого представления немцы существовали в «опасной иллюзии» и «бежали от действительности».