В Ираке военные США применили против демонстрантов слезоточивый газ

В Багдаде американские военные применили против демонстрантов у посольства США слезоточивый газ.

Протестующие попытались поджечь крышу здания посольства, после чего военнослужащие применили слезоточивый газ, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Протестующие ночевали у ворот посольства, на второй день к зданию прибыло еще больше демонстрантов.

Акция проходит в знак протеста из-за атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим.

В результате налета погибли 25 человек, не мене 50 получили ранения.

США для охраны посольства разместили в здании дипмиссии 100 морских пехотинцев.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, кого США обвинят в нападении на свое посольство.