Папа римский ударил женщину на площади Святого Петра

Папа римский Франциск ударил женщину по руке в ходе общения с верующими на площади Святого Петра, инцидент сняли на видео и опубликовали в Сети.

Женщина попыталась ухватить понтифика за руку из-за заграждения, в ответ Франциск несколько раз ударил ее по руке.

Видеозапись опубликована в Twitter CBS News.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd — CBS News (@CBSNews) 31 декабря 2019 г.

После инцидента в ситуацию вмешались охранники папы римского.

Позже Франциск извинился за свой поступок.

«Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», – сказал понтифик, передает РИА «Новости».

В марте 2019 года понтифик сообщал, что не дает целовать свою руку верующим во время церемонии, поскольку заботился об их здоровье.