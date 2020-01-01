Число отремонтированных региональных трасс за год выросло на 20%

По итогам 2019 года в России было отремонтировано 27,6 тыс. км дорог, при этом показатели по ремонту региональных трасс превысили данные 2018 года на 20%.

В 2019 году было отремонтировано, в том числе капитально, 27,6 тыс. км дорог, введены в эксплуатацию почти 2 тыс. км общего пользования, из них – 543,3 км автодорог федерального значения. Таким образом протяженность федеральных автомобильных дорог составила 45,1 тыс. км или 84,5% от их общей протяженности, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Кроме того, по региональным трассам дорожные рабочие превысили показатели 2018 года на 20%. Было построено и реконструировано почти 1,5 тыс. км региональных автодорог, отремонтировано – 15 тыс. км. Также отремонтировано более 5 тыс. км муниципальной сети дорог.

К концу года введены в платную эксплуатацию участки автомобильных дорог общей протяженностью 388 км. Так, в ноябре была введена в эксплуатацию скоростная автомобильная дорога М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Общая протяженность автомагистрали составила 669 км. Кроме того, дан старт поэтапному строительству новой скоростной автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Уже ведется подготовка документации по планировке территории.

Также в 2019 году выполнен большой объем работ, предусмотренных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, практически завершены работы по укладке верхних слоев дорожной одежды: уложено 126,8 млн кв. метров из 127,3 млн (99,57%).

Кроме того, в 2019 году был на 20% перевыполнен план по установке камер фотовидеофиксации нарушений ПДД: при запланированных 9 тыс. 49 было установлено 12 тыс. 485 таких камер.

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