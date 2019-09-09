Google и Facebook обвинили в умышленном вмешательстве в выборы в России

Роскомнадзор накануне выборов 2018 года предупреждал Google и Facebook о запрете политической рекламы в день тишины в России, поэтому эти компании намеренно пытались влиять на результаты выборов 8 сентября, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Год назад, накануне выборов 2018 года, мы с компанией Google и компанией Facebook подробно обсуждали необходимость соблюдения российского законодательства, которое однозначно говорит о том, что накануне выборов, в день тишины политическая реклама запрещена», – приводит РИА «Новости» главы Роскомнадзора.

«В день выборов, если бы вы посмотрели поисковую выдачу и сравнили поисковую выдачу поисковой машины «Яндекса» и поисковой машины Google на одинаковые запросы «выборы 2019», «за кого мне голосовать» и так далее, выдача была абсолютно разной. Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов которые прошли 8 сентября», – добавил Жаров.

В воскресенье в Роскомнадзоре заявили, что в ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы.

В Google заявили, что поддерживают «ответственные политические рекламные объявления», соответствующие местному законодательству. В Facebook ответили, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства несут рекламодатели. После этого Роскомнадзор передал сведения о нарушениях со стороны Google и Facebook в Госдуму.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках Facebook и Google повлиять на выборы в России.