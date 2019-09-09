Трамп оценил значение обмена заключенными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп назвал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной «очень большим шагом».

«Я думаю, что тот факт, что произошел обмен пленными между Россией и Украиной, является очень большим шагом. Это очень позитивный шаг. Если им нужно, чтобы я принял участие, я приму участие, но это действительно очень, очень позитивное событие», – приводит ТАСС слова Трампа перед вылетом в штат Северная Каролина со ссылкой на Bloomberg.

Ранее Трамп назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «первым гигантским шагом к миру».

Напомним, в минувшую субботу состоялось взаимное возвращение граждан Украины и России. В Кремле приветствовали возвращение россиян домой. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся очень важным шагом.

После этого на Украине заявили о подготовке ко второму этапу обмена заключенными с Россией.

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