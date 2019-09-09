На Украине захотели отказаться от подстаканников в поездах

Публичное акционерное общество «Украинская железная дорога» («Укрзализныця») может отказаться от использования в поездах стеклянных стаканов в металлических подстаканниках, заявил глава УЗ Евгений Кравцов.

«Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?» – обратился Кравцов к своим подписчикам в Facebook.

К посту он приложил макет нового подстаканника из бумаги. В комментариях некоторые пользователи сообщили, что это увеличит количество отходов бумажных стаканов.

«С одной стороны – более гигиенично, с другой – такие стаканы это сотни тонн не перерабатываемых отходов, не экологичный шаг со стороны огромного предприятия», – написала одна из пользователей соцсети.

«Было бы неплохо увидеть расчетный лист. Насколько будет в долгосрочной перспективе выгодна эта замена», – добавил другой.

«А сервис будет совковый? Может быть сервис поменяете сначала, а потом стаканы?» – поинтересовался еще один из пользователей.