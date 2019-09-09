На Украине заявили о подготовке ко второму этапу обмена заключенными с Россией

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Киев продолжает переговоры о втором этапе освобождения украинцев.

«Ведутся переговоры относительно последующих освобождений наших граждан, которые находятся в России и <...> в Крыму», – сказала Денисова в эфире телеканала «Громадьске».

Однако называть конкретные фамилии заключенных, которых могут обменять, она не стала. «Если хочешь что-то сделать, то об этом надо помолчать», – пояснила омбудсмен.

Ранее о возможности второго этапа освобождения сообщал Владимир Зеленский.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом.

Газета ВЗГЛЯД писала, что даст России и Украине взаимный обмен заключенными.

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