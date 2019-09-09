Названа цена отмены визита Трампа в Данию

Отмена визита президента США Дональда Трампа в Копенгаген стоила датской полиции около 600 тыс. долларов.

Полиция Дании потратила около 4 млн крон (примерно 600 тыс. долларов) на подготовку к визиту Дональда Трампа, который был запланирован на 2-3 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Напомним, Трамп отменил визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии.

В середине августа в администрации Трампа обсуждали возможность включения Гренландии в состав США. Позднее Трамп подтвердил интерес Вашингтона к покупке Гренландии. В Дании на это заявили, что остров не продается, однако члены королевской семьи допустили возможность такой сделки.

Позднее стала известна предложенная Дании за Гренландию сумма. Власти Дании отказались вступать в словесную войну из-за Гренландии, подчеркнув, что «Гренландия не продается».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об идее США купить Гренландию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД