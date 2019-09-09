Нетаньяху обвинил Иран в уничтожении раскрытого Израилем ядерного объекта

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран уничтожил секретный ядерный объект после того, как о нем узнал Израиль.

Объект располагался в городе Абаде в провинции Фарс и был ликвидирован в период с конца июня по конец июля 2019 года, заявил Нетаньяху, передает «Интерфакс» со ссылкой на трансляцию израильских СМИ.

Он добавил, что объект имел отношение к разработке ядерного оружия

«Когда Иран понял, что мы раскрыли объект, вот что они сделали, они уничтожили объект, просто его уничтожили», – сказал премьер. Он также продемонстрировал спутниковые снимки объекта до и после его уничтожения.

Напомним, проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. После этого Тегеран отказался от некоторых международных обязательств по ядерной сделке.