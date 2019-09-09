У детской больницы в Донецке нашли бомбу

В Калининском районе города Донецк возле детской больницы обнаружили взрывоопасный предмет, саперы МЧС ДНР обезвредили его, заявил источник в силовых структурах.

«В экстренные службы поступил звонок с сообщением о том, что жители обнаружили по улице Владычанского взрывоопасный предмет. Место было оцеплено, сразу же прибыли саперы МЧС. По информации, которой располагаем мы, взрывоопасный предмет был обезврежен на месте. Все это происходило в районе детской больницы», – передает его слова РИА «Новости».

Информации о типе взрывного устройства нет.