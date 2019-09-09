Президент Литвы заявил о борьбе Белоруссии за свою независимость

Белоруссия борется за свою независимость, а Литва и ЕС поддержат ее в этом, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

«Нельзя отрицать, что сегодня Белоруссия борется за свою независимость. Хотя время от времени создается впечатление, что все уже решено, я так не считаю. Уже 20 лет говорят о Союзном государстве, но в реальности этого союза нет. Поэтому Белоруссия, я надеюсь, хочет остаться независимым государством, и я думаю, что мы и ЕС в целом тоже заинтересованы в том, чтобы Белоруссия останется независимым государством со своими границами, со своей культурой, со своими собственными государственными целями», – заявил Науседа в интервью BNS.

Он также заявил, что постарается наладить отношения Литвы и Белоруссии.

Отношения Литвы и Белоруссии обострились из-за БелАЭС, в которой Вильнюс видит якобы угрозу безопасности.

В августе сообщалось, что Вильнюс хочет создать международную коалицию против строящейся Белорусской АЭС.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией.