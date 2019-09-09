Трампа заподозрили в попытках заставить Украину вмешаться в выборы в США

Демократы в трех комитетах Палаты представителей Конгресса США заявили, что начали расследовать якобы попытки президента страны Дональда Трампа побудить Украину косвенно помочь ему на выборах в 2020 году.

Трамп, его адвокат Рудольф Джулиани и, возможно, другие люди из окружения американского лидера якобы оказывали давление на правительство Украины, чтобы оказать помощь в кампании по переизбранию президента США, пишет Reuters.

Демократы обратились к Белому дому и Госдепу с просьбой предоставить записи, якобы связанные с попытками «манипулировать украинской системой правосудия». Речь идет о ситуации с делом сына бывшего вице-президента Демократической партии Джо Байдена, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma.

В августе CNN сообщал, что Джулиани обсудил с помощником лидера Украины Андреем Ермаком расследование дела Байдена и возможные попытки Украины навредить избирательной кампании Трампа.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году на посту вице-президента США призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность Burisma.

В мае сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский боится, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт.