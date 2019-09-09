Россия и США договорились о сотрудничестве по антитеррору

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов и первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече в Вене подтвердили настрой на сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

«В ходе беседы Сыромолотова с Салливаном были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере противодействия террористическим угрозам. <...> Подтвержден настрой на продолжение конструктивной деполитизированной работы в рамках диалога между Москвой и Вашингтоном», – сказано в сообщении МИД России.

Там также отмечается, что «представители компетентных ведомств России и США провели обстоятельный обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам антитеррористической повестки дня, а также по ключевым направлениям дальнейшего взаимодействия двух стран в этой сфере».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать единый антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций.