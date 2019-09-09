МИД объяснил действия Ирана по ядерной сделке следствием «безумной политики» США

Приостановка Ираном добровольных обязательств в рамках ядерной сделки является прямым следствием бездумной политики Вашингтона, заявили в МИД России.

«Нельзя не обратить внимание, что упомянутые шаги по приостановке были предприняты иранской стороной после того, как США нанесли серию немотивированных и незаконных санкционных ударов по Тегерану, в том числе против космической отрасли ИРИ», – сообщается на сайте МИД России.

Ведомство отмечает, что новый этап приостановки своих обязательств в рамках СВПД не несет никакой угрозы с точки зрения ядерного нераспространения, так как все работы «ведутся иранскими специалистами под постоянным контролем МАГАТЭ».

В то же время США «давно отказались соблюдать условия» сделки, начали чинить препятствия другим странам, которые имеют обязательства в рамках СВПД и резолюции СБ ООН.

«Приостановка Ираном добровольных обязательств в рамках СВПД – прямое следствие бездумной политики Вашингтона, который игнорирует международные договоры и многосторонние договоренности», – заявили в МИД.

Указывается, что центральным вопросом сейчас является сохранение целостности СВПД, и в этом направлении все оставшиеся участники всеобъемлющих договоренностей предпринимают «беспрецедентные усилия».

«План действий сохраняет жизнеспособность, подтверждением чему являются заявления иранского руководства об обратимом характере его решений по приостановке, а также о готовности немедленно вернуться к полному выполнению требований СВПД», – отметили в ведомстве.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани объявил о дальнейшем сокращении Тегераном обязательств по ядерной сделке.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД. Вашингтон тогда же ввел против Ирана экономические санкции.