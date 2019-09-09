Названа массовая проблема студентов США

В США считают, что массовой проблемой современности стал рост количества студентов с алкогольной зависимостью. Ежегодно от чрезмерного употребления алкоголя в Соединенных Штатах умирают 2 тыс. студентов, сообщает CBS News.

Медработник и общественный активист Джулия Фенн отмечает, что такое число студентов, умерших из-за чрезмерного употребления алкоголя, связано с недостаточным вниманием к этой проблеме со стороны образовательных учреждений, передает RT.

Издание отмечает, что в университетской среде США способность выпить много алкоголя – признак «крутизны». При этом, если раньше злоупотребление алкоголем было более характерно для мужчин, то теперь эта тенденция не так сильно выражена.

«Статистика показывает, что если начать употреблять спиртное в возрасте 13 – 14 лет, то риск возникновения проблем с алкоголем и различных расстройств увеличивается в пять раз», – отметил профессор педиатрии в Гарвардской медицинской школе Шон Харрис. Он также уточнил, что злоупотребление алкоголем студентами может пагубно сказаться на функционировании мозга, в том числе и на способности к обучению, принятию решений и на умении контролировать эмоции.

Ранее Минздрав России сообщил, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года может быть принят в течение года.

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