В РПЦ оценили обмен любезностями между Константинополем и ПЦУ

В РПЦ заявили, что выражение поддержки митрополитом Галльским Эммануилом в адрес «новой церкви» Украины (ПЦУ) выглядит «особо цинично».

Комментируя данное событие, глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда напомнил слова из басни Крылова: "За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку".

«На фоне продолжающегося кризиса в межправославных отношениях, на пустом месте созданного легализовавшим раскольников Фанаром, недавно состоявшийся «братский обмен» уверениями во взаимной любви и уважении между «архиепископом» ПЦУ Евстратием Зорей и фанарским митрополитом Эммануилом Галльским выглядит особо цинично. Что же, можно сказать, порадовали дух Лафонтена», – сообщил Легойда в своем телеграм-канале.

Также он привел цитату из басни Крылова: «За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку».

Ранее СМИ сообщили, что пресс-секретарь ПЦУ «архиепископ» Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря провел литургию в храме святого Стефана в Париже, после которой митрополит Галльскй Эммануил выразил слова поддержки в адрес «новой церкви» Украины.

В ответ Зоря поблагодарил патриарха Варфоломея за дарование «автокефалии» и высказал «уважение и любовь» к Константинопольскому патриархату.

Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III заявил, что признает на Украине только одну каноническую церковь – Украинскую православную церковь во главе с митрополитом Онуфрием (самоуправляемую церковь в составе Московского патриархата).