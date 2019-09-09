В Британии решили снять сериал про убийство Литвиненко

Телевизионная корпорация ITV (Великобритания) снимет сериал об экс-сотруднике ФСБ Александре Литвиненко. Роль россиянина получит известный по роли Доктора Кто Дэвид Теннант, пишет The Guardian.

Драматический сериал будет снят по сценарию Джорджа Кея, который ранее писал для криминальных и шпионских многосерийных фильмов, передает RT текст статьи The Guardian.

В основу сценария лег документальный фильм 2017 года британского телеканала Channel 4 «Охота на убийц из КГБ». В нем детективы полиции Великобритании говорят о расследовании дела Литвиненко.

Издание напоминает, что отравление Литвиненко в Лондоне в 2006 году уже стало основой для нескольких телевизионных и сценических адаптаций: в частности, в лондонском театре «Олд Вик» идет пьеса под названием «Очень дорогой яд» по одноименной книге журналиста The Guardian Люка Хардинга.

В апреле также сообщалось, что в Британии поставят оперу об убийстве Литвиненко.

Напомним, Британия обвиняет Россию в смерти экс-сотрудника ФСБ. В Кремле говорили, что Лондон провел квазирасследование по делу Литвиненко.