Россия и Япония обсудили развертывание системы американской ПРО в Азии

Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов встретился с японским коллегой Такэо Мори в Токио. Стороны обсудили проблему развертывания системы ПРО США в азиатских странах, сообщили в МИД России.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по озабоченностям сторон в сфере безопасности, включая проблематику создания азиатского сегмента глобальной ПРО США. Обсуждались также вопросы формирования многосторонней архитектуры в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе) с опорой на внеблоковые механизмы», – сообщается на сайте МИД России.

Ранее сообщалось, что Россия не позволит Вашингтону втянуть себя в дорогостоящую гонку вооружений, призывала США объявить мораторий на размещение ракет в Европе и Азии.