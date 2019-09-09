США изучают возможность введения санкций против Турции из-за С-400

Соединенные Штаты пока рассматривают возможность введения санкций в отношении Турции в связи с приобретением российских ЗРК С-400, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Мы изучаем это. Я не буду давать комментариев по каким-то конкретным решениям, но мы изучаем это», – передает его слова РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.

Ограничения в отношении Турции уже введены – США исключили Анкару из программы по созданию истребителей F-35.

Отметим, что Анкара также заявляла о готовности приобрести дополнительные С-400 у России, если США не продадут республике обещанные зенитно-ракетные комплексы Patriot.