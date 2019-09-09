ПФР оценил предложенную Минфином новую систему пенсионных накоплений

Председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что ПФР поддерживает предложенные Минфином преобразования системы добровольных пенсионных накоплений.

«Новый проект нам еще официально не поступал, но, судя по тому, что уже известно, мы поддерживаем такой вариант, поскольку он позволит повысить пенсионные права людей», заявил Дроздов, передает РИА «Новости».

По его словам, плюсами этого варианта являются добровольность участия, возможность использовать уже сформированные пенсионные накопления и включение средств в действующую систему гарантирования выплат через агентства по страхованию вкладов.

Напомним, в пятницу Минфин сообщил о проекте закона о новой системе добровольных накоплений под названием «О гарантированном пенсионном продукте».