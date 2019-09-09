Импорт газа из Европы на Украину достиг исторического максимума

Импорт газа из Европы на Украину достиг рекордного показателя в 69,1 млн кубометров в сутки, заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Импорт газа в Украину достиг 69,1 млн кубометров. Это новый исторический максимум», – отметил Макогон в своем Facebook.

Он добавил, что на данный момент продолжается подготовка к следующему раунду переговоров с Газпромом.

Ранее в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявлял, что выгода Украины от прямого договора с Газпромом составит 25%.