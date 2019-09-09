Le Figaro извинилась за обозначение Киева российским городом

Редакция французской газеты Le Figaro принесла извинения за ошибку в сюжете, в котором Киев указали как российский город. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины во Франции.

«Заметили досадную, как нас заверили в редакции Le Figaro, техническую ошибку в видео... Редакция извинилась и исправила. Продолжаем вместе следить за соблюдением корректности формулировок в социальных сетях и СМИ», – цитирует РИА «Новости» сообщение посольства.

Ошибка была допущена в видеосюжете, размещенном на сайте издания. В ролике президент Украины Владимир Зеленский комментирует обмен пленными между Россией и Украиной.

7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной, каждая сторона выдала по 35 человек. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных. С Украинской – главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.