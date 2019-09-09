В Госдуме предложили установить новый выходной

Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который предполагает установление еще одного ежегодного нерабочего дня, приходящегося на понедельник после Пасхи, следует из данных электронной базы нижней палаты парламента.

Законопроект разработали еще в 2017 году депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Предлагалось законодательно установить новый праздничный день «Светлого пасхального понедельника», сообщает RNS.

Авторы законопроекта считают, что установление нового праздничного дня будет «еще одним подтверждением … признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».

Также предполагается, что это позволит создать условия для удовлетворения религиозных чувств и потребностей верующих, высвободив время «для полезных и необходимых дел в семье, в кругу друзей и знакомых в весенний период».

Разработчики указывают, что понедельник после Пасхи является выходным во многих странах Западной Европы.