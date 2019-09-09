Шойгу объяснил, как не допустить гонки ракетных вооружений в Европе

Для того чтобы не допустить гонку ракетных вооружений в Европе, необходимы симметричные шаги, заявил российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по итогам встречи глав внешнеполитических и военных ведомств России и Франции.

«Мы поделились оценками развития ситуации в Европе с учетом развала Договора о РСМД и существующей неопределенности в отношении будущего Договора о СНВ. Здесь необходимы симметричные шаги по недопущению гонки ракетных вооружений в Европе», – передает его слова ТАСС.

Он рассказал, что обсудил с министром обороны Франции Флоранс Парли меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия – НАТО.

Кроме того, предметно обсуждалась ситуацию в других регионах, в том числе в Сирии, на севере Африки и в регионе Сахеля.

«Эти районы могут стать новыми прибежищами террористов, в том числе выдавливаемых из Сирии», – сказал Шойгу.

Он пригласил Флоранс Парли и военнослужащих Франции принять участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве в мае 2020 года.

Ранее Шойгу заявил, что Минобороны готово сотрудничать с коллегами из Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные.