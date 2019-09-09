Названы российские города с самыми красивыми женщинами

Туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг городов России с самыми привлекательными женщинами.

Опрос приурочили к Международному дню красоты, который празднуют 9 сентября, сообщает портал.

Рейтинг красоты возглавила столица: за нее проголосовали 23% участников опроса. Следом идет Санкт-Петербург, собравший 10% мнений. Третье и четвертое места заняли Новосибирск и Ростов-на-Дону, набравшие по 6% голосов.

Чуть меньше голосов у Екатеринбурга, Казани, Красноярска и Самары – они набрали по 5%. И 4% опрошенных проголосовали за Краснодар, Сочи, Омск и Уфу.

Замыкают рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, набравшие по 3% голосов.

Ранее была названа самая красивая женщина планеты в 2019 году по версии журнала People.