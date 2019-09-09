Директора омской гимназии уволили после конфликта с матерью ученика

В Омске директора гимназии №62 уволили после продолжительного конфликта руководства учебного учреждения с местной жительницей Натальей Граф, заявившей о травле ее сына.

«Конфликтная ситуация, развернувшаяся более года назад в гимназии №62, достигла своего апогея. Ожидать, что она разрешится каким-то чудесным образом, к сожалению, не представляется возможным. После многократных согласительных комиссий и обсуждения происходящего со всеми сторонами спора принято решение освободить от должности директора гимназии Марину Петровну Дюкову», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на главу Омска Оксану Фадину.

По ее словам, у Дюковой большой стаж преподавания, она хорошо справляется со своими обязанностями. Однако Фадина отмечает, что «учитель должен слышать и чувствовать родителей», пытающихся защитить своего ребенка.

«И если ты как педагог этого не понимаешь, и происходит не разрешение, а эскалация конфликта, которая, безусловно, вредит ребенку: мешает ему нормально учиться, контактировать со сверстниками, нарушает его душевный покой – значит, что-то в твоей профессиональной деятельности пошло не так», – заявила глава города.

О травле сына-восьмиклассника Граф сообщила в конце 2018 года. По ее словам, ребенка «затравили» учитель и директор гимназии из-за того, что он отказался чистить снег и ушел домой. По словам женщины, во время последующих разбирательств классному руководителю показалось, что мальчик записывает ее слова на диктофон. После этого инцидента, как утверждает Граф, педагоги начали травить ученика, отмечает портал «Новый Омск». На данный момент мальчик учится в другой школе.

В августе 2019 полиция по анонимному заявлению некоего члена родительского комитета организовала проверку на экстремизм сообщение Граф в Facebook о происходящем в школе. Женщина связывает это с местью ей со стороны руководства гимназии.