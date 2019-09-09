На пачку сигарет предложено установить минимальную цену в 250 рублей

Единая минимальная цена на сигареты должна составлять не менее 250 рублей за пачку, заявил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Минимальная цена имеет право на жизнь, если это будет повышение цены, причем в разы. Поэтапно, планово, но поставленное на определенный период – за 3-4 года. Сейчас в России самые дешевые в Европе сигареты, это во-первых. Во-вторых, у нас доступность сигарет для общества очень высокая, отсюда мы видим смертность и многие другие негативные проявления потребления табака. Считаю, что минимальна цена на сигареты имеет право быть, и она должна составить не менее 250 рублей за пачку», – передает его слова ТАСС.

Также он призвал поднять акцизы на табачные изделия. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы избежать последствий от потребления некачественного продукта.

«Должно быть плановое поднятие акцизов, потому что дешевый и некачественный продукт, который попадает в руки людей, наносит фатальный урон. Здесь нужен конкретный контроль со стороны государства», – добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил, что депутаты намерены предложить законопроект, по которому минимальная цена на табачные изделия в России будет фиксированной и составит 85 рублей. За счет этого предлагается снизить доступность сигарет и добиться пресечения ввоза контрафакта и контрабанды в Россию.

Директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова, комментируя инициативу, заявила, что введение единых минимальных розничных цен на сигареты не отразится на средней стоимости пачки, передает РИА «Новости».

«Мы поддерживаем введение минимальной розничной цены для сигарет. На наш взгляд, она должна учитывать все налоги на пачку сигарет, а также производственные, логистические и транзакционные издержки. Введение МинРЦ не отразится на средней цене пачки, поскольку цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты», – сказала Гуськова.

Она заметила, что основное влияние на цену сигарет оказывает повышение акцизов. В 2019 году ставка составляет 1,89 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая исчисляется из максимальной розничной цены, но не менее 2 тыс. 568 рублей за 1 тыс. штук. С 1 января 2020 года акциз еще вырастет – до 1 тыс. 966 рублей за 1 тыс. штук.

Введение минимальных цен она считает хорошим шагом в борьбе с нелегальной продукцией. Минимальная цена станет индикатором легальности, позволив потребителю и ритейлеру сразу определить, легальна ли эта продукция.

«Более того, МинРЦ сразу покажет, работает ли ритейлер в правовом поле или нет. Сегодня вопрос нелегальной торговли стоит особенно остро: по данным Kantar, доля продаж нелегальных сигарет в России составляет 10,3%, по итогам первого квартала 2019 года. Таким образом, государство может потерять более 70 млрд рублей налогов только в этом году», – заключила Гуськова.

В мае ВЦИОМ опубликовал итоги исследования, согласно которым в стране курят 29% россиян. В 2011 году число курящих было большим – 38%.