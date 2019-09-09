На пачку сигарет предложено установить минимальную цену в 250 рублей

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Украину ждет большая распродажа

Гривна только внешне выглядит очень сильнойФото: Александр Щербак/ТАСС
Развивающиеся страны накрыла очередная волна девальвации – упали юань, рубль, реал, песо и ряд других валют. Однако самой устойчивой из них парадоксально оказалась украинская гривна – она уверенно укрепляется к доллару и уже достигла максимального значения курса за последние три года. В чем причина происходящего и как это связано с грандиозной распродажей украинских активов, которую готовит Зеленский? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Современный мир потребовал от политиков нового качества

Махатхир Мохамад на Восточном экономическом форуме во ВладивостокеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Малайзийскому премьер-министру Махатхиру Мохамаду, побывавшему с визитом в России на минувшей неделе, 94 года. В современном мире многие политики имеют почтенный возраст. Это и тот же Трамп, и его соперники на будущих выборах. Есть и целая плеяда новых политиков – Макрон, Зеленский. Но у патриархов у власти очень часто есть явные преимущества перед молодыми. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Помню ужас людей, в дом которых пришла война

Андрей Медведев, Политический обозреватель
30 лет назад террористы взорвали 9-этажный жилой дом на улице Гурьянова в Москве. Погибли 106 человек, пострадали 690. Одни и те же люди сначала рассказывали нам, что это ФСБ взрывает Россию, а теперь говорят, что в Беслане спецназ убивал заложников. Подробности...

В спорах про СССР не бывает объективности

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшние любители всего советского во многом – попросту злое отражение тогдашних противников советского. С другой стороны, советские либералы – были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за ее достоинства. Подробности...
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Мутная волна попыталась накрыть Петербург

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...
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              На пачку сигарет предложено установить минимальную цену в 250 рублей

              9 сентября 2019, 14:49

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Единая минимальная цена на сигареты должна составлять не менее 250 рублей за пачку, заявил руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

              «Минимальная цена имеет право на жизнь, если это будет повышение цены, причем в разы. Поэтапно, планово, но поставленное на определенный период – за 3-4 года. Сейчас в России самые дешевые в Европе сигареты, это во-первых. Во-вторых, у нас доступность сигарет для общества очень высокая, отсюда мы видим смертность и многие другие негативные проявления потребления табака. Считаю, что минимальна цена на сигареты имеет право быть, и она должна составить не менее 250 рублей за пачку», – передает его слова ТАСС.

              Также он призвал поднять акцизы на табачные изделия. Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы избежать последствий от потребления некачественного продукта.

              «Должно быть плановое поднятие акцизов, потому что дешевый и некачественный продукт, который попадает в руки людей, наносит фатальный урон. Здесь нужен конкретный контроль со стороны государства», – добавил он.

              Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил, что депутаты намерены предложить законопроект, по которому минимальная цена на табачные изделия в России будет фиксированной и составит 85 рублей. За счет этого предлагается снизить доступность сигарет и добиться пресечения ввоза контрафакта и контрабанды в Россию.

              Директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» (российская структура British American Tobacco, BAT) Яна Гуськова, комментируя инициативу, заявила, что введение единых минимальных розничных цен на сигареты не отразится на средней стоимости пачки, передает РИА «Новости».

              «Мы поддерживаем введение минимальной розничной цены для сигарет. На наш взгляд, она должна учитывать все налоги на пачку сигарет, а также производственные, логистические и транзакционные издержки. Введение МинРЦ не отразится на средней цене пачки, поскольку цены крупных легальных производителей уже учитывают все налоги и затраты», – сказала Гуськова.

              Она заметила, что основное влияние на цену сигарет оказывает повышение акцизов. В 2019 году ставка составляет 1,89 тыс. рублей за 1 тыс. штук плюс 14,5% расчетной стоимости, которая исчисляется из максимальной розничной цены, но не менее 2 тыс. 568 рублей за 1 тыс. штук. С 1 января 2020 года акциз еще вырастет – до 1 тыс. 966 рублей за 1 тыс. штук.

              Введение минимальных цен она считает хорошим шагом в борьбе с нелегальной продукцией. Минимальная цена станет индикатором легальности, позволив потребителю и ритейлеру сразу определить, легальна ли эта продукция.

              «Более того, МинРЦ сразу покажет, работает ли ритейлер в правовом поле или нет. Сегодня вопрос нелегальной торговли стоит особенно остро: по данным Kantar, доля продаж нелегальных сигарет в России составляет 10,3%, по итогам первого квартала 2019 года. Таким образом, государство может потерять более 70 млрд рублей налогов только в этом году», – заключила Гуськова.

              В мае ВЦИОМ опубликовал итоги исследования, согласно которым в стране курят 29% россиян. В 2011 году число курящих было большим – 38%.


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