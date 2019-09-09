Общественная палата проведет экстренное заседание по фактам распространения фейков на выборах

Общественная палата (ОП) России проведет экстренное заседание по факту распространения фейковой информации в ходе единого дня голосования, заявил член ОП Александр Малькевич.

Рабочая группа по защите прав пользователей интернета, развитию и обеспечению безопасности Сети изменит повестку ранее намеченного заседания и обсудит распространение фейковых новостей, сообщил Малькевич в своем Telegram-канале.

«Смотрите сами: вчера соцсети и СМИ буквально пестрели сообщениями о «подвозе избирателей», рассказами о вбросах и недействительных бюллетенях. По заведенной традиции, шел вал фейковых видео и «новостей», – отметил член ОП.

Малькевич привел пример, как в одной из групп во «ВКонтакте» появилось сообщение следующего содержания: «Около УИКа 3148 в мусорке была найдена целая пачка выброшенных бюллетеней. Догадайтесь, за каких единочинов были проставлены галочки?), хоть бы не палились бы так...».

Между тем после изучения ситуации Мосгоризбирком оказалось, что новость не просто фейковая, но и «просроченная». Материал был размещен еще в 2018 году.

Кроме того, член ОП отметил, что на заседании будет поднят вопрос деятельности корпорации Google, которая проигнорировала обращение Роскомнадзора о необходимости соблюдения правил агитации в день тишины и день голосования.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.