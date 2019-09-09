Рогозин нашел «интересное гражданство» у пытавшихся проникнуть на предприятие Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что люди, пытавшиеся проникнуть на территорию НИЦ ракетно-космической промышленности, имеют «интересное гражданство», у них обнаружили «много чего интересного».

«Это выяснит полиция, кто они такие. Если у них там кое-что нашли, в том числе то, что не связано с фотоаппаратами. Обращайтесь в полицию. Там много чего интересного нашли. Не только полиция будет... интересоваться. Там и политическая принадлежность, и гражданство у ребят интересные», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

По его словам, на предприятии находится испытательная база для тестирования ракетных двигателей.

При этом глава Роскосмоса уточнил, что посторонних задержали не на территории предприятия, находящегося под охраной.

«Они оказались на территории, где раньше создавался стенд под «Буран», – сказал он. Территория предприятием не используется, а сдается в аренду.

«Все равно это большой внешний периметр нашего предприятия», – отметил глава Роскосмоса.

«Вандалы они или не вандалы, может, дело поинтересней», – сказал Рогозин.

По его словам, службу безопасности поощрили.

Напомним, в субботу служба безопасности НИИ ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в Роскосмос) задержала 14 человек, которые пытались проникнуть на режимный объект для фотографирования. В Роскосмосе заявили, что планировалось проникновение на территорию ФКП «НИЦ РКП» группы до 50 человек с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий.

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