Роскосмос объявил тендер на разработку новых двигателей на 525 млн рублей

Роскосмос решил заключить контракт на 525 млн рублей на разработку новых двигателей и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники, говорится в документах, размещенных на портале госзакупок.

«Головной исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить научно-исследовательскую работу на тему: «Прикладные инновационные исследования технологий создания ракетных двигателей, двигательных и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники и их ключевых элементов», – передает ТАСС текст проекта госконтракта.

В документе указано, что работы по шифру «Форсаж» должны быть выполнены в срок до 15 ноября 2021 года. Начальная сумма контракта составляет 525,65 млн рублей.

Планируется, что работы будут вестись по теме бортовой энергетики, электроракетных двигателей, применению композиционных и керамических материалов в ракетных двигателях. В техзадании поставлена задача исследовать эффективность «применения комбинированных энергодвигательных систем на основе тепловых ракетных двигателей и электроракетных двигателей в составе марсианского экспедиционного комплекса».

Напомним, в сентябре 2018 года Роскосмос заказал разработку сценариев совместного с Западом освоения Луны.

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