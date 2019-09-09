Умер пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара ребенок

Ребенок из ясельной группы детсада в Краснодаре, на которого упало дерево, умер в больнице, сообщила прокуратура Краснодарского края.

«В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, один из пострадавших воспитанников от полученных травм скончался», – говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В ведомстве начали проводить проверку, на место происшествия выехал прокурор Западного округа Краснодара. Во время проверки дадут оценку обеспечению мерам безопасности в детсаду, контролю за техническим состоянием зданий и прилегающей территории.

СУ СК по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что двое детей и воспитательница пострадали при падении дерева на территории детского сада в Краснодаре. В прокуратуре отмечали, что один из малышей находился в тяжелом состоянии.