Китай захотел подписать ряд договоров с Россией

Китай и Россия в ходе визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию подпишут соглашения в сфере авиации, космоса, инфраструктурного строительства и торговли, сообщил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

«Я не называю конкретных соглашений, потому что они все еще согласуются. Эти соглашения будут в сфере торговли, экономики, авиации, космоса, инфраструктурного строительства, сельского хозяйства, науки, инноваций», – передает РИА «Новости» слова китайского дипломата.

Тем временем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин рассказал, что Ли Кэцян совершит визит в Россию 16-18 сентября.

«По приглашению председателя правительства России Дмитрия Медведева, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 16-18 сентября совершит официальный визит в РФ, а также примет участие в работе 24-й регулярной встречи глав правительств двух стран», – сообщила Хуа Чуньин.

Она подчеркнула, что механизм регулярных встреч глав правительств является мощной платформой для продвижения практического сотрудничества и гуманитарных контактов между двумя странами. Планируется, что китайский премьер проведет переговоры с Медведевым, примет участие в совместной пресс-конференции, в церемонии подписания документов и в приветственном банкете.

«Мы уверены в том, что этот визит придаст мощный импульс развитию российско-китайских отношений», – сказала Хуа Чуньин.

Китайский дипломат добавила, что стороны обменяются мнениями по взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах, а также наметят планы на дальнейшую работу.

Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером КНР Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил вклад КНР в экономику Дальнего Востока и совпадение геополитических интересов двух государств.

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