Ликвидирован открывший стрельбу по полицейским в Грозном

В Грозном полицейские ликвидировали мужчину, открывшего стрельбу по силовикам, сообщили в региональном главке МВД.

«Сегодня в 8.30 мск по поступившей ориентировке на Петропавловском шоссе в Ленинском районе Грозного сотрудники УГИБДД МВД по республике остановили автомашину марки «Форд». Водитель машины произвел выстрел из пистолета в сторону сотрудников полиции. Полицейские открыли ответный огонь, в результате чего водитель машины получил ранения, от которых скончался», – передает ТАСС сообщение ГУ МВД по Чечне.

Напомним, 20 августа в Чечне была совершена серия нападений на полицейских. К северу от Шали, в селе Мескер-Юрт, неизвестный при нападении на сотрудников ДПС взорвал себя. В теракте никто не пострадал. В Грозном возле гипермаркета «Лента», на пересечении улиц Ханкальская и Иоанисиани Mercedes без номеров попытался проехать через КПП без досмотра. Машина наехала на сотрудника полиции, также случился взрыв. Источник сообщил, что полицейского отвезли в больницу.

Утром в МВД Чечни сообщали, что утром двое вооруженных ножами неизвестных попытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району Чечни, ранили двух полицейских и были ликвидированы.