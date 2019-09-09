Памфилова заявила о превысившей прошлогодние показатели явке на выборах

Окончательная средняя явка на выборах в единый день голосования 8 сентября составила 41,2%, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов России составила 41,2%. Если сравнивать с выборами в единый день голосования в 2018 году, тогда явка на таких же выборах составила 37,6%», – передает РИА «Новости» слова Памфиловой.

Она добавила также, что итоги выборов на восьми участках в четырех субъектах России полностью отменены или планируется отменить из-за нарушений.

«Что касается отмены итогов голосования на ряде избирательных участков на выборах, которые вчера состоялись. По имеющейся на этом моменте информации, в четырех субъектах Российской Федерации в ходе подсчета голосов избирателей установление итогов голосования полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам в связи с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей», – сказала Памфилова.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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