Назначена дата министерской встречи России, ЕС и Украины по газу

Трехсторонняя встреча по газу России, ЕС и Украины на уровне министров энергетики намечена на 19 сентября, сообщили в Еврокомисии.

«Вице-президент (по энергосоюзу Марош) Шефчович проведет трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе 19 сентября. Украинские и российские коллеги согласны с датой», – сказал собеседник агентства.

Ранее источник Еврокомиссии сообщил, что ЕК предложила России и Украине провести газовые переговоры в период с 16 по 22 сентября.

Ранее в Минэнерго России заявили, что российская сторона готова провести трехсторонние консультации с коллегами из ЕК и с Украины по транзиту газа.

Напомним, 4 сентября новый глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Украина уже в сентябре готова принять участие в трехсторонних переговорах по газу с Россией и Еврокомиссией.

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