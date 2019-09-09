Турчак назвал средний процент проголосовавших за «Единую Россию» в регионах

«Единая Россия», по предварительным итогам выборов, получает более 60% мандатов на выборах в думы административных центров и в заксобрания субъектов России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Мы получили чистыми партийными более 60% мандатов, на сегодняшний день эта цифра составляет по двум уровням выборов - по законодательным собраниям и думам административных центров – 63%. Это достойный результат», – передает РИА «Новости» слова Турчака.

В частности, «Единая Россия» одержала уверенную победу на выборах депутатов государственного совета Татарстана, получив 72,43% голосов избирателей, следует из данных на сайте Центризбиркома.

Согласно предварительным итогам после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, «Единая Россия» набирает 72,43% голосов избирателей. Второе место занимает КПРФ – 10,74% голосов, третье место у «Справедливой России» – 3,96%, далее следуют ЛДПР – 3,79%, «Коммунисты России» - 3,65%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 2,47%, «Партия Роста» - 1,82%.

По данным ЦИК, «Единая Россия» лидирует с 38,5% голосов по партийным спискам на выборах депутатов Заксобрания в Севастополе .

«Обработано 100% протоколов. Партия «Единая Россия» по партийным спискам получает 38,50% голосов, у КПРФ – 18,70%, у ЛДПР – 18,55%, «Справедливая Россия» - 8,78%, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» - 6,87%, «Коммунисты России» – 3,81%», – сообщается в данных ЦИК.



Избирательный порог для прохождения партии в парламент составляет 5%. Право голоса на выборах депутатов заксобрания второго созыва в Севастополе имеют более 320 тысяч избирателей.



Напомним, ы воскресенье, 8 сентября, в 85 регионах России прошел единый день голосования. В общей сложности состоялось более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе в 13 заксобраний, в 16 регионах избрали губернаторов, в 22 административных центрах – гордумы, а в трех региональных столицах – глав муниципальных образований.

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